Paulo Fonseca explique son projet pour relancer la machine OL

Jeudi soir, le service de communication de l’Olympique Lyonnais a convié les journalistes à une conférence de presse vendredi après-midi en présence de John Textor. Mais il ne fallait pas être devin pour savoir que les pensionnaires du Groupama Stadium allaient présenter leur nouvel entraîneur Paulo Fonseca (51 ans). Au stade hier soir pour assister à la rencontre de Ligue Europa face à Ludogorets, il a officiellement été nommé entraîneur de Lyon ce vendredi matin. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la nomination de Paulo Fonseca au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2027 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Dans la foulée, OLTV, la chaîne officielle du club, a publié une première interview de son nouvel homme fort.

Quelques heures après, il s’est présenté face à la presse dans l’auditorium du Groupama OL Training Center. Accompagné par John Textor, il a tenu à lui adresser un message avant tout. «Je remercie John Textor pour la confiance, qui a été décisive. Nous avons beaucoup parlé, il m’a expliqué l’ambition de l’OL. C’était très important pour moi de comprendre ce que Textor voulait faire avec l’OL. Je comprends le projet et l’ambition de ce grand club. Je suis très motivé pour commencer à travailler et avoir des résultats. (…) Je suis ici parce que John Textor a confiance en mon travail mais je suis ici aussi parce que je crois beaucoup en la qualité des joueurs. Nous avons la possibilité d’améliorer le classement. Je suis un entraîneur qui aime dominer les matches. Nous avons les joueurs pour cette ambition, pour jouer de manière offensive mais aussi défensive où on doit améliorer l’organisation. J’ai beaucoup d’ambitions.»

Le Portugais est ambitieux avec l’OL

Notamment celle de finir dans le top 3 de la Ligue 1. «C’est l’ambition. Je suis ici pour gagner. Je pense que le plus important maintenant est de créer cette ambition de gagner tous les matches, avoir cette mentalité, avoir le courage d’entrer dans chaque match et de le gagner. Et à la fin, si nous avons cette ambition, cette volonté, cette mentalité, nous pourrons faire de magnifiques choses.» Il faudra pour cela améliorer son équipe. «J’ai dit que je crois beaucoup en nos joueurs et notre équipe. Je suis un entraîneur avec des idées claires. Je pense que nous avons des capacités pour nous améliorer. Nous devons améliorer beaucoup de choses car nous en avons les capacités avec nos joueurs. Nous devons faire mieux. Nous voulons travailler pour être la meilleure équipe, avoir une organisation différente. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour améliorer beaucoup de choses dans l’équipe.»

Il poursuit : «nous pouvons jouer dans divers systèmes, diverses structures. Je suis un entraîneur qui utilise le 4-2-3-1. Mais le plus important, c’est la dynamique de la structure. Je dois bien connaître les caractéristiques des joueurs pour trouver la meilleure dynamique. Je connais les joueurs. J’ai joué aussi contre eux, mais c’est différent quand tu travailles avec eux. Le plus important est la structure, la dynamique. Je veux connaître les joueurs en détail. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour changer les choses en ce moment. Mais nous avons commencé à travailler pour être clairs avec les joueurs. Ce que nous voulons faire le prochain match, c’est le plus important.» Il a ensuite évoqué l’intégration des jeunes de l’académie.

Les jeunes du club et le mercato évoqués

«J’aime beaucoup travailler avec les jeunes joueurs. Nous avons l’une des meilleures académies. Je pense que nous aurons l’opportunité de continuer à faire un bon travail avec les jeunes joueurs. Je suis passé par Lille, j’ai fait beaucoup jouer de jeunes joueurs, également à Milan. Je pense qu’ici avec cette qualité de travail et de joueurs, nous aurons aussi l’opportunité de voir de plus jeunes joueurs. Mais il faut un meilleur timing pour faire arriver les jeunes joueurs. Actuellement, notre principal objectif est de faire gagner notre équipe. Je suis attentif aux jeunes joueurs. Je crois que dans le futur, nous pourrons voir des joueurs de l’académie (avec l’équipe première, ndlr).»

Enfin, il n’a rien exclu pour la fin du mercato. «Nous travaillons ensemble pour voir les besoins de l’équipe en ce moment. La défense ? Je pense que nous n’avons pas besoin de défenseurs en ce moment. Je suis content de l’équipe que nous avons, après, c’est une question d’opportunité, si nous avons la possibilité de faire quelque chose. Mais je crois en nos joueurs, en notre équipe. Je pense que la priorité en ce moment, c’est de nous améliorer au niveau du travail, de la mentalité. Je suis là pour travailler avec nos joueurs, mais dans le football, nous savons qu’il peut y avoir une bonne opportunité.» Prêt à se lancer dans son aventure lyonnaise, Fonseca est serein. «Je suis habitué à la pression. J’aime ça, ça signifie que je suis en place. Si on a peur de ça, il faut choisir un autre métier, c’est comme ça.» À lui de jouer !

