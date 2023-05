Mercato : le Real Madrid va régler le cas Aurélien Tchouameni

Le choix du roi. Que ce soit Carlo Ancelotti ou bien un autre entraîneur, le technicien qui prendra place sur le banc du Real Madrid lors de la saison 2023-24 aura de sacrés casse-têtes à régler. Ce qui est déjà le cas cette année d’ailleurs. Le coach italien a plusieurs options dans l’entrejeu, lui qui s’appuie généralement sur les anciens Toni Kroos et Luka Modric. Les deux tauliers sont souvent épaulés par Federico Valverde. Eduardo Camavinga, qui a aussi les faveurs du Mister, est repositionné en tant que latéral gauche. Ancelotti peut aussi compter sur Dani Ceballos, qui est plus un remplaçant dans son esprit.

La suite après cette publicité

Enfin, il y a le cas Aurélien Tchouameni. Malgré la concurrence de Liverpool et du PSG, où Kylian Mbappé a poussé pour le faire venir, le joueur de l’AS Monaco a préféré rejoindre Madrid. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont déboursé environ 80 M€ (100 M€ avec bonus) pour s’attacher ses services. Rapidement, l’international tricolore a donné satisfaction, réussissant même l’exploit de faire oublier le monstrueux Casemiro, parti du côté de Manchester United. Mais la donne a changé au fur et à mesure. Après la Coupe du Monde, les premières critiques sont apparues de l’autre côté des Pyrénées.

À lire

Affaire Vinicius Jr : les excuses de Carlo Ancelotti

Une réunion à venir

Moins influent et impressionnant, le vice-champion du monde 2022, qui s’est blessé en janvier, a perdu peu à peu sa place dans le onze de départ. Il a fait les frais de la forte concurrence et de la montée en puissance de certains. Auteur de 47 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 en tant que titulaire, Tchouameni (0 but, 4 assists) a été annoncé sur le départ ces dernières semaines. Un retour de flamme de Liverpool a même été évoqué. Mais d’après nos informations, le footballeur âgé de 23 ans n’envisage pas de partir pour le moment.

La suite après cette publicité

Toutefois, une source au sein de l’écurie madrilène nous a indiqué qu’un point sera fait à son sujet en fin de saison avec ses représentants. L’idée sera d’évoquer sa première année dans la capitale ibérique et la saison prochaine ainsi que les garanties qu’il souhaite avoir concernant son temps de jeu et sa place dans le projet. Jugé intransférable, Tchouameni risque de voir la concurrence monter d’un cran supplémentaire l’an prochain avec l’arrivée probable de Jude Bellingham (BVB) ou encore du jeune Gabri Veiga (Celta Vigo). Sans compter ses concurrents actuels.