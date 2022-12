OL : Laurent Blanc est satisfait de cette tournée à Dubaï

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais s'envolait du 6 au 12 décembre disputer la "Dubaï Super Cup", un stage de préparation en vue de la reprise du championnat, qui aura lieu le 28 décembre prochain à Brest. Les Gones ont affronté Arsenal (défaite 3-0) et Liverpool (victoire 3-1). Le technicien de l'OL Laurent Blanc (57 ans) est très heureux d'avoir fait cette tournée avec ses joueurs, au moment de faire le bilan de ce stage. Le quotidien L'Équipe a rapporté ses propos.

« On était venus ici pour travailler mais aussi pour faire deux matches amicaux de prestige. Les adversaires sont très prestigieux. Arsenal, Liverpool, ce sont deux gros clubs anglais, des clubs mythiques. Donc effectivement, on a eu plaisir à jouer contre eux. Mais ici, on a su profiter des conditions climatiques qui sont, bien sûr, très très très agréables et positives pour pouvoir bien travailler. Et ça, c'était un des objectifs de cette préparation. On a eu des gens qui étaient à disposition et qui ont été magnifiques avec nous, très professionnels. La nourriture est bonne, le temps est bon : on a passé une fort belle semaine. Maintenant, on retourne à Lyon et croyez-moi, le temps n'est pas tout à fait le même », a déclaré Blanc.