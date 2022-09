LdC : l'OM ne pourra pas compter sur Alexis Sánchez à Tottenham

Auteur d'un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs (3 buts en 5 matchs), Alexis Sánchez ne sera cependant pas de la partie pour aider l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Tottenham, mercredi (21h). La raison ? Un carton rouge reçu lors de sa dernière apparition en C1, le 8 mars dernier face à Liverpool, avec l'Inter (0-1).

La suite après cette publicité

Une absence de poids pour les Olympiens, qui devront réaliser un véritable exploit pour s'imposer à Londres. Pour rappel, l'OM ne s'est plus imposé à l'extérieur en Ligue des Champions depuis un certain soir de décembre 2011 et une victoire d'anthologie sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund (2-3).