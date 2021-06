EdF : Corentin Tolisso ne s'inquiète pas

Corentin Tolisso n'était une nouvelle fois pas titulaire avec l'équipe de France, ce samedi contre la Hongrie (1-1). Pourtant, le Bavarois est entré en jeu à la 76e minute en lieu et place de Paul Pogba. Auteur d'une bonne entrée, il s'est présenté en zone mixte à l'issue de la rencontre et a expliqué ne pas du tout s'inquiéter pour la suite.

« Non, je pense qu'il faut étudier ce qui a bien été et moins bien été, c'est à nous de continuer à travailler, on a gagné un match on n'a pas dit qu'on était tout en haut. Là on a fait match nul, on n'est pas tout en bas. Il ne faut pas tout remettre en cause. On a encore trois-quatre jours pour travailler avant le Portugal », a lâché le milieu de terrain.