OM-OL : Fabio Grosso ne devrait pas être sur le banc après sa grave blessure

Ce dimanche soir, l’OM et l’OL devait s’affronter pour le traditionnel "Olympico". Mais le sportif n’est plus d’actualité. Bien au contraire. Le bus de l’équipe lyonnaise a été violemment caillassé par des supporters et les vitres du bus ont explosé. Fabio Grosso a été grièvement blessé et a dû être soigné d’urgence par le staff médicale. Et si pour le moment, la LFP n’a pas décidé d’annuler ou maintenir le match, le coach italien ne devrait pas être sur le banc ce soir.

Selon les informations de l’Equipe, Fabio Grosso, si le match est maintenu, ne devrait pas être présent sur le banc. Il souffre de vertiges après son choc et peut-être d’une commotion cérébrale. Et si les joueurs lyonnais souhaitent jouer ce match selon Le Progrès, cela devient de plus en plus improbable dans ces conditions.