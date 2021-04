Bordeaux : ça chauffe avec Hatem Ben Arfa !

La suite après cette publicité

Hatem Ben Arfa aura, tout au long de sa carrière, fait beaucoup parler. Génie incompris, l'élégant gaucher n'a surement pas eu la carrière qu'il méritait. Aujourd'hui à Bordeaux, il semble déjà commencer à perdre en conviction et en concentration. Dans son édition du jour, L'Équipe explique les problèmes que le joueur, formé à l'Olympique Lyonnais, a et surtout ceux qu'il cause dans le vestiaire des Girondins et cela n'est pas tendre.

« Je le connais depuis les équipes de France de jeunes. Il ne respecte que les gens qui ont fait une carrière comme toi. Les autres, il s’en fout complètement », aurait par exemple lâché Benoit Costil, le portier, au capitaine, Laurent Koscielny, qui a évolué des années durant à Arsenal. Mais, le défenseur n'a pas été tendre. Notamment après le nul contre l'Olympique de Marseille où il lui a reproché son individualisme, critiqué par à peu près tous les observateurs alors.

Ben Arfa veut voir partir Gasset

Mais ce n'est pas tout. Son entraîneur commence aussi à ne plus en pouvoir de lui. Initialement placé sur un piédestal par Jean-Louis Gasset, Ben Arfa a beaucoup déçu. L'ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris SG se serait senti trahi par son joueur et la rupture serait intervenue en deux temps. Gasset avait donné raison à Koscielny en déclassant son joueur. Lors de la défaite contre le Nîmes Olympique, le coach a une nouvelle fois été déçu.

À la fin de l'année, Ben Arfa devra faire un point sur la suite à donner à sa carrière à 34 puisqu'il sera en fin de contrat. Dans son entourage, on explique qu'il reste concentré et qu'il veut très bien finir la saison. Au départ, le maintien de Gasset aurait été une condition pour qu'il reste encore un peu dans le club aquitain, mais finalement, aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse et il verrait d'un bon œil un changement de coach. Hatem Ben Arfa n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre...