PSG : Ander Herrera testé négatif au coronavirus

Présent en conférence de presse avant le déplacement du Paris Saint-Germain au Stade des Costières pour y affronter le Nîmes Olympique vendredi soir (7e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel a annoncé qu'Ander Herrera avait été testé positif au coronavirus. Le milieu de terrain espagnol était donc forcément incertain pour cette rencontre de Ligue 1. Mais sur son compte Twitter, l'ancien joueur de Manchester United s'est montré très rassurant.

Le joueur âgé de 31 ans a tout simplement annoncé qu'il était désormais négatif à la Covid-19. « Après deux semaines avec la Covid-19, j'ai été testé négatif aujourd'hui. Très heureux d'être de retour dans l'équipe », a écrit Ander Herrera sur le réseau social. Une très bonne nouvelle pour l'entraîneur allemand du club de la capitale, qui va devoir faire sans plusieurs cadres ce vendredi contre le NO.

After couple of weeks with COVID, I have tested negative today. So happy to be back with the team. By the way, sorry for the meg @kimpembe_3 😝 pic.twitter.com/5K0K2UwcD2