Serie A : Naples arrache la victoire à la Lazio et prend la tête du championnat !

En attendant la rencontre entre l'Atalanta Bergame et la Sampdoria Gênes qui viendra clôturer, lundi soir, la 27ème journée de Serie A, le Napoli, troisième au coup d'envoi, avait une belle occasion de prendre la tête du championnat et ainsi de sanctionner les faux pas respectifs de l'Inter Milan et de l'AC Milan, tenus en échec ce week-end. Opposés à la Lazio Rome, les Partenopei, éliminés de la Ligue Europa par le FC Barcelone, espéraient par ailleurs se relancer après deux nuls consécutifs en Serie A. De son côté, le club romain, dernièrement tenu en échec par l'Udinese (1-1), pouvait quant à lui intégrer le top 5 en cas de succès. Un début de rencontre que les hommes de Maurizio Sarri géraient plutôt bien et où Immobile allumait la première mèche, passant de peu à côté du but tenu par Ospina (9e).

Dans un premier acte globalement équilibré, les locaux pensaient pourtant ouvrir le score mais Milinkovic-Savic tombait cette fois sur un Ospina très inspiré (41e). Dos à dos à la pause, les deux formations faisaient leur retour sur la pelouse du Stadio Olimpico et les débats allaient vite s'enflammer. Tout proche d'ouvrir le score (52e), Anderson voyait finalement Insigne ouvrir le score pour le Napoli d'une magnifique frappe du droit (0-1, 62e). Dans la dernière demi-heure, le Napoli pensait même doubler la mise mais le doublé d'Insigne était finalement invalidé par la VAR (69e) et les visiteurs allaient le regretter. En toute fin de rencontre, Pedro égalisait (1-1, 88e) mais dans les ultimes secondes Ruiz, héros du soir, redonnait finalement l'avantage aux siens (1-2, 90+4e) pour permettre à Naples de doubler les deux Milan et prendre la tête du championnat. La Lazio reste quant à elle 7ème.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Lazio

Le XI de Naples