OL - OM : Roberto De Zerbi vit un rêve éveillé avec son groupe

C’est plus qu’une victoire, c’est une démonstration collective que l’Olympique de Marseille a réalisé ce dimanche soir en terrain ennemi. En infériorité numérique dès la 5ème minute après l’expulsion de Leonardo Balerdi et menés au score avec l’ouverture du score de Duje Caleta Car, les Phocéens ont réussi à renverser l’OL, sur la pelouse du Groupama Stadium grâce à une égalisation signée Pol Lirola. Les Marseillais ont même cru réalisé l’impensable en prenant l’avantage avec la réalisation d’Ulisses Garcia, mais Rayan Cherki a réussi à égaliser. L’impensable intervenant finalement, à la toute dernière seconde, lorsque Jonathan Rowe réussissait à offrir la victoire à son équipe. Une succès inimaginable compte tenu du scénario de la rencontre auquel il faut ajouter le pénalty raté par Alexandre Lacazette. Rien ne semblait pencher du côté de Marseille, mais aux forceps et ensemble, l’OM l’a fait.

La suite après cette publicité

Tout le monde a du mal à croire à cette victoire inespérée, à commencer par les principaux intéressés. Interrogé par DAZN, Lillian Brassier n’avait pas de mot après ce match référence : «C’est un match de fou. Il y a eu beaucoup de buts. Le plus important c’est que nous étions à dix et on a réussi à gagner ici je suis fier de notre équipe. C’est l’équipe qui se crée cette année. Je ne sais pas l’expliquer. Il faut profiter et faut continuer sur cette lancée. Je n’ai pas encore bien réaliser mais je sais qu’on a les 3 points aujourd’hui», a-t-il déclaré. A noter que les Phocéens n’avaient plus inscrit 15 buts après 5 journées de Ligue 1 depuis l’exercice 1954/55 (17 réalisations). De plus, l’OM a remporté 4 de ses 5 derniers matchs face à l’OL en Ligue 1, après n’avoir gagné que 2 de ses 23 rencontres précédentes contre le club lyonnais dans l’élite (10 nuls, 11 défaites). Les séries sont en effet en train de s’inverser après des années de domination lyonnaise.

À lire

OM : les mots forts de Roberto de Zerbi sur l’état d’esprit de ses joueurs

Des changements décisifs !

Après la rencontre, Roberto De Zerbi a logiquement tenu à féliciter ses joueurs pour le miracle effectué : «la personnalité ça vaut plus que 3 points, c’est beau, on a été 10 hommes pendant tout le match, je suis très fier de mes joueurs, très fiers, dans un grand stade, une grande soirée. On peut parler de Lirola, de Garcia, le mérite est seulement pour mes joueurs, ils s’entraînent bien et quand on s’entraîne bien, ça tourne bien Une équipe est née ce soir ? Depuis quelque temps déjà, quand Frank McCourt, Medhi et Pablo ont commencé à construire cette équipe. Le premier objectif était de régénérer tout ça, de rendre fiers les supporters de l’OM, de rendre heureux le peuple marseillais et on est en train de le faire. Je pense que le football, c’est d’abord l’émotion, ce qu’on vit. Je suis venu ici pour vivre ce genre d’émotions, pour avoir le stade plein, pour avoir ces responsabilités. Je suis ici avec mon caractère et pour ces émotions», a précisé le coach italien. Le mental est enfin le secteur où les Marseillais ont le plus impressionné ce soir. Egaliser puis prendre l’avantage était déjà une mission difficile, mais réussir à reprendre les devants immédiatement après l’égalisation lyonnaise relève d’un rêve.

La suite après cette publicité

Si Roberto De Zerbi s’est montré dithyrambique, il faut aussi souligner les choix tactiques payants de l’ancien entraîneur de Sassuolo. Les entrées de Jonathan Rowe, Ulisses Garcia et Pol Lirola ont été décisifs. Ce dimanche soir, trois joueurs remplaçants ont ainsi trouvé la faille. Une première dans l’histoire du club. Le bloc défensif a quant à lui tenu toute la rencontre jusqu’au temps additionnel. En même temps, il y a de quoi être optimiste sur la Canebière. Après cinq journées de Ligue 1, les joueurs de Roberto De Zerbi se montrent réguliers et solides. Avec quatre victoires et un nul, les Phocéens sont toujours invaincus sur ce début de saison. Mieux encore, ils sont pleinement dans la bataille pour le titre avec le même nombre de points que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Les recrues cartonnent, le groupe vit bien et les résultats positifs s’accumulent. L’OM va désormais essayer d’enchaîner face à Strasbourg en Alsace.