Une porte de sortie en Italie pour Kepa Arrizabalaga

Portier de Chelsea depuis 2018, Kepa Arrizabalaga (27 ans) est désormais remplaçant depuis plus d'un an et demi et l'arrivée d'Édouard Mendy au sein du club londonien. Le gardien espagnol formé du côté de l'Athletic Bilbao a disputé 15 matches cette saison néanmoins et a profité de la présence du gardien sénégalais lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (qu'il a remportée). Ainsi, sa situation n'est pas évidente et son ancien coach Maurizio Sarri pourrait en profiter. Le coach italien qui dirige la Lazio verrait d'un bon œil l'incorporation d'un nouveau portier selon La Gazzetta dello Sport.

Actuellement, le club romain dispose de deux portiers avec Pepe Reina (39 ans) et Thomas Strakosha (26 ans) et ils arrivent tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison. Au-delà de cet aspect contractuel, personne n'a vraiment impressionné sur la durée. Dernièrement, c'est Thomas Strakosha qui a récupéré sa place de titulaire dans les buts des Biancocelesti. Kepa Arrizabalaga serait vu comme une vraie possibilité, mais son arrivée en prêt dépendra de la volonté de Chelsea de prendre en charge une partie du salaire du joueur (7M€). Sergio Rico (PSG), Pierluigi Gollini (Tottenham prêté par l'Atalanta) et Marco Carnesecchi (Cremonese prêté par l'Atalanta) sont aussi des options de la Lazio.