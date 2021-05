L'AC Milan entre dans la danse pour Tammy Abraham

La suite après cette publicité

Depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel, Tammy Abraham a été mis au placard. Malgré des statistiques plutôt séduisantes (12 buts et 6 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues), l'attaquant de 23 ans ne joue plus du tout et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant puisque l'entraîneur allemand de Chelsea veut faire venir une référence en attaque cet été.

Prêté par le passé à Aston Villa, l'Anglais est dans le viseur de son ancien club, mais aussi de West Ham. On apprend ce dimanche par le London Evening Standard que l'AC Milan s'intéresse aussi à l'international. Le principal obstacle reste le prix puisque Chelsea souhaiterait récupérer entre 40 et 45 M€ pour le joueur.