Chelsea : la drôle de situation de l'indésirable Tammy Abraham

«L'équipe a très bien joué sans lui, nous avons eu beaucoup de résultats sans lui. Maintenant, nous sommes dans la partie décisive de la saison où il n'est pas si facile de remettre en forme des joueurs blessés». Tels sont notamment les mots prononcés le 9 avril dernier par Thomas Tuchel à l'égard de Tammy Abraham (23 ans), meilleur buteur de Chelsea cette saison mais qui n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois (en FA Cup contre Barnsley, le 11 février) depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand, le 26 janvier dernier. Si ces paroles sont loin d'être faciles à digérer pour l'international anglais (6 capes, 1 but), elles interviennent dans un contexte particulier. Le numéro 9 des Blues arrive à un tournant de sa carrière, après une ascension fulgurante l'ayant propulsé sur le devant de la scène du côté de Stamford Bridge.

Tammy Abraham est en plus un pur produit du centre de formation de Chelsea. Le natif de Londres a profité de quelques prêts à l'échelon inférieur (Bristol City, Swansea City, Aston Villa), entre 2016 et 2019, pour s'aguerrir et acquérir l'expérience nécessaire à la très exigeante Premier League. C'est d'ailleurs en Championship que le talent de l'attaquant d'origine nigériane, auteur de 16 buts avec Bristol puis 8 chez les Swans, éclate aux yeux du Royaume de sa Majesté. En 2018-2019, Tammy Abraham inscrit 26 buts en 40 matchs avec Aston Villa et est l'un des grands artisans du retour du club de Birmingham en Premier League à l'issue des play-offs cette même saison.

D'indispensable à indésirable

Du haut de son mètre 90, ses qualités dos au but, dans les airs mais également de finisseur ne laissent pas insensibles Frank Lampard à son arrivée sur le banc de Chelsea la saison suivante. Le manager anglais, interdit de recrutement par la FIFA à l'époque, décide alors de s'appuyer sur le jeune Tammy Abraham. Un choix payant puisque pour sa première saison complète dans l'élite anglaise, il y inscrit 15 buts (auxquels il faut ajouter 3 réalisations en Ligue des Champions) et permet à Chelsea de terminer dans le top 4, ce qui était loin d'être une mince affaire. L'année de la confirmation donc... Mais la première partie de saison 2020-2021 des Blues contraint les dirigeants à changer de stratégie en limogeant Frank Lampard en nommant Thomas Tuchel à sa place. Un choix fatal à Tammy Abraham, auteur jusqu'ici de 12 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues, soit plus que tout autre joueur de l'effectif.

Depuis la prise de fonction de l'ancien coach du PSG, Tammy Abraham n'a débuté que trois rencontres de Premier League, ne disputant jamais plus de 45 minutes. Avant le déplacement sur la pelouse de West Ham, il cumule seulement 123 minutes de jeu disputées en championnat. Une blessure à la cheville survenue un mois après l'arrivée de Thomas Tuchel et l'éloignant des terrains pendant un mois et demi n'a également pas arrangé son cas. Mais avant ce pépin physique, Thomas Tuchel lui a régulièrement préféré Olivier Giroud et Timo Werner à la pointe de l'attaque de son 3-4-3 (ou 3-4-2-1). « Tammy a eu une période un peu difficile. Il a commencé deux ou trois fois et a été remplacé deux fois pour des raisons tactiques à la mi-temps. Il ne pouvait pas avoir l'impact qu'il attend de lui-même et que nous lui souhaitons. », commentait ainsi son entraîneur le 9 avril dernier en conférence de presse.

Abraham victime de la réussite collective de Chelsea

Si Tammy Abraham ne semblait clairement pas rentrer dans les plans de l'Allemand à Chelsea, le buteur anglais en a eu le cœur net à son retour de blessure. Il n'a en effet plus disputé la moindre minute depuis le 20 février, restant sur le banc lors de la double confrontation face à Porto, en quart de finale de C1, ou encore face à Crystal Palace en championnat, le 10 avril dernier. La situation a ensuite pris une tournure différente : Thomas Tuchel a décidé de l'écarter du groupe convoqué lors deux derniers matchs des Blues, pour la demi-finale de FA Cup face à Manchester City (1-0, le 17 avril) puis face à Brighton en Premier League (0-0, le 20 avril), tout en voyant Kai Havertz, milieu de formation, évoluer en pointe à plusieurs reprises. Le technicien des Blues a justifié ce choix en expliquant ne pas vouloir chambouler une équipe qui performe (2 défaites en 20 matchs) depuis fin janvier.

«Il souffre un peu des circonstances et ce n'est peut-être pas de sa faute, mais ce n'est pas non plus de notre faute. Nous devons juste l'accepter un peu et trouver la lumière au bout du tunnel pour lui. Je peux comprendre, si vous regardez juste les stats, vous direz que c'est le meilleur buteur mais si vous regardez les données depuis que nous sommes ici, elles vous raconteront peut-être une autre histoire», confiait également TT. Difficile de savoir si une autre raison que des choix tactiques peuvent expliquer la mise à l'écart du talent de Chelsea, son entraîneur ayant précisé que Tammy Abraham affichait un état d'esprit irréprochable à l'entraînement tout en gardant sa motivation intacte.

Leicester et West Ham lorgnent Abraham, qui vise l'Euro 2020

Mais c'est là que le bât blesse. La situation presse pour le principal intéressé, qui rêve de disputer l'Euro 2020 cet été avec les Three Lions, où la concurrence en attaque fait rage (Calvert-Lewin, Kane, Rashford, Sterling, Saka ou encore Watkins, pour ne citer qu'eux). Thomas Tuchel en est conscient mais ne peut «pas prendre (s)es décisions en fonction des objectifs personnels de (s)es joueurs», comme il l'expliquait récemment avant d'ajouter : «C'est bien qu'ils aient ces objectifs mais cela n'influence jamais mes décisions. Je suis l'entraîneur de Chelsea et je dois faire ce qui est bien et le mieux pour le club».

En conséquence, Tammy Abraham pourrait décider d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival afin de retrouver un temps de jeu conforme à ses ambitions. Selon les informations du très sérieux Guardian outre-Manche, l'Anglais reconsidère sérieusement son avenir après avoir été écarté du groupe à deux reprises, d'autant plus que Chelsea songe de son côté à recruter un nouveau buteur (les noms d'Erling Haaland et Romelu Lukaku sont évoqués). West Ham et Leicester sont eux à la recherche d'un attaquant en vue de la saison prochaine et pourraient bouger leurs pions pour le Londonien. La belle histoire de Tammy Abraham, un enfant du club sous contrat jusqu'en 2023 avec les Blues, a de quoi être brutalement interrompue. Mais qui sait, le football nous réserve parfois bien des surprises...