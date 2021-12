Man City : Ferran Torres présenté au FC Barcelone ce mardi ?

Le premier renfort offensif du FC Barcelone est connu : Ferran Torres va quitter Manchester City pour la Catalogne contre 55 millions d'euros et une dizaine supplémentaire de variables reliés à des objectifs sportifs pour le club et le joueur. Absent depuis octobre à cause d'une fracture au pied (7 matches joués), l'international espagnol devrait retrouver les terrains d'entraînement à la mi-janvier, soit au moins quatre rencontres du Barça dans trois compétitions entre la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

La suite après cette publicité

Et selon les informations de Mundo Deportivo, le club blaugrana veut rapidement boucler le transfert de l'attaquant de 21 ans afin de le présenter au public en début de semaine prochaine. En effet, le quotidien sportif espagnol affirme que le FCB souhaiterait officialiser son arrivée dès ce lundi avant de le présenter au public et à la presse le lendemain. Torres pourrait donc faire son retour en Liga après deux saisons et demi disputées avec le Valencia FC entre janvier 2018 et l'été 2020.