ASSE : duel Pascal Dupraz-Frédéric Hantz pour le poste d’entraîneur

L’AS Saint-Étienne est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur, après la mise à pied de Claude Puel dimanche dernier. Les Verts ont annoncé jeudi que Julien Sablé assurera l’intérim pour le déplacement à Reims samedi (21 heures). Un temps évoqué pour le poste, David Guion ne devrait finalement pas débarquer dans le Forez, n’étant pas parvenu à s’entendre avec la direction stéphanoise.

La suite après cette publicité

L’Équipe indique qu’il reste deux personnes en course : Pascal Dupraz et Frédéric Hantz. Le premier nommé a été auditionné mardi, tandis que le second a discuté avec les Verts jeudi par visioconférence. En interne, l’ancien entraîneur de Bastia aurait les faveurs de plusieurs joueurs, notamment Wabhi Khazri, qu’il a connu entre 2010 et 2014 avec le club corse, tout comme Ryad Boudebouz avec qui il a maintenu Montpellier en 2016.