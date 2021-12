David Guion a refusé d'entraîner l'AS Saint-Etienne

Après la mise à pied de Claude Puel ce week-end suite à la claque infligée par le Stade Rennais (0-5), l'AS Saint-Etienne continue de chercher un entraîneur, espéré avant le voyage à Reims dimanche prochain. Selon les informations de L'Equipe, Pascal Dupraz (ex-Toulouse et Caen) et David Guion (ex-Reims) étaient les deux cibles de la direction stéphanoise pour faire remonter le club au classement, actuellement lanterne rouge de Ligue 1 avec deux points de retard sur le premier non-relégable Bordeaux.

Finalement, le quotidien sportif a annoncé que Julien Sablé assurera l'intérim pour le déplacement à Auguste-Delaune. En effet, David Guion aurait refusé le poste, en raison des conditions du board du club du Forez : l'ancien coach rémois aurait demandé de venir avec son staff technique et de recruter plusieurs joueurs cet hiver, en raison du possible départ de plusieurs cadres pour la CAN 2021 au Cameroun (Khazri, Bouanga, Moukoudi...). Deux demandes refusées par les dirigeants, qui ont informé le technicien de 54 ans que l'arrivée deux joueurs maximum serait envisagée lors du mercato hivernal.