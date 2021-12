ASSE : Roland Romeyer dézingue les critiques des supporters

Invité au studio de France Bleu, le co-propriétaire de l'AS Saint-Etienne Roland Romeyer n'a pas hésité à fustiger les critiques à son égard venues des tribunes lors des derniers matches des Verts : «tous les matins, je me rase et je me regarde devant le miroir. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis.»

Le dirigeant stéphanois espère que le successeur de Claude Puel, mis à pied après la claque reçue contre Rennes (0-5), sur le banc de l'ASSE prendra ses fonctions avant le déplacement à Auguste-Delaune samedi soir, expliquant également que les mauvais résultats cette saison l'affecte tout autant que les supporters : «j'espère qu'il pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims. (...) Je vis mal la situation du club parce qu'on sait l'importance qu'a l'ASSE ici à Saint-Étienne. Quand il n'y a pas des résultats, les gens sont malheureux, comme moi. Je suis malheureux. Les nuits sont difficiles.»