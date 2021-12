Saint-Etienne : Julien Sablé va assurer l'intérim

Arrivé en 2019 sur le banc de l'AS Saint-Étienne, Claude Puel a officiellement été mis à pied, ce dimanche, après le début de saison catastrophique des Verts, derniers de Ligue 1, et coupable d'une dernière déroute contre Rennes (0-5) en championnat. En attendant la nomination d'un nouvel entraineur sur le banc des Verts, RMC Sport révèle, ce lundi, que Julien Sablé va donc assurer l'intérim à la tête de l'ASSE.

Brièvement entraîneur de l'AS Saint-Étienne entre novembre et décembre 2017, il est depuis cette date entraîneur-adjoint du club stéphanois dans lequel il a passé une grande partie de sa carrière de joueur. Si aucune annonce officielle n'a été faite et qu'aucune conférence de presse n'est pour l'heure prévue par le club du Forez, Julien Sablé devrait donc prendre en charge le déroulé des séances d'entrainement et notamment celle prévue, à huis-clos, ce mardi à 10h30. Enfin à noter que Jean-François Soucasse, le président exécutif, Loïc Perrin, le nouveau coordinateur sportif et Samuel Rustem, le directeur général adjoint des activités sportives, seront quant à eux chargés de statuer sur le futur entraîneur qui dirigera l'AS Saint-Étienne.