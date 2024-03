José Anigo donne son pronostic pour le choc OM-PSG

Présent dans l’émission 'Rothen s’enflamme’, ce jeudi soir, l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille, José Anigo, a logiquement évoqué le Classique face au PSG qui attend les Phocéens en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Si l’ex-entraîneur marseillais a reconnu la supériorité parisienne sur ces dernières années, il a malgré tout concédé que le contexte de ce match pouvait rebattre les cartes. «Le PSG, c’est tellement haut, tellement puissant. L’OM depuis 2/3 ans arrive à faire de bonnes choses, parfois à titiller le PSG même si cette année c’est plus compliqué après c’est un match, à Marseille, je pense que les forces vont se niveler, ils vont avoir le soutien du Vélodrome, allez, je pense que c’est du 50-50 au Vélodrome».

Relancé sur les nombreuses absences à l’OM, Anigo a, par ailleurs, reconnu qu’il ne fallait pas se cacher derrière ça. «Je regrette déjà qu’il n’y a pas de supporters pour ce genre de matchs particuliers, alors oui il y a des abrutis qui font tout et n’importe quoi mais c’est quand même agréable d’avoir les supporters adverses dans le stade. Après sur les blessés, c’est un état d’esprit ce genre de matchs. Ce sont les deux matches de l’année, il ne faut pas les manquer. Tu peux les joueur avec des jeunes ou non, comme on avait fait mais quand tu portes le maillot de l’OM, il y a quelque chose de fort, comme quand tu joues à Bastia, il y a une identité forte, corse, bastiaise, à Marseille c’est pareil, il faut cultiver ça, et j’espère qu’ils auront ça, je vais regarder ce match et j’espère voir cet état d’esprit». Le message est passé !