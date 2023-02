Bayer Leverkusen : Piero Hincapié prolonge jusqu’en 2027

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Bayer 04 Leverkusen vient d’annoncer avoir «prolongé de manière anticipée le contrat de l’international équatorien, Piero Hincapié. Le joueur de 21 ans a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2027 avec le club de Bundesliga. Le contrat initial de Hincapié courait jusqu’à l’été 2026», est-il précisé sur le site du club allemand.

Un joli coup de la part du Bayer, qui sécurise son jeune talent défensif polyvalent. «Leverkusen est exactement le bon club. On ne m’a pas fait trop de promesses ici, mais on m’a donné, en tant que joueur encore jeune, le temps de jeu que je souhaitais au plus haut niveau, a déclaré Hincapié. J’ai pu m’établir ici et consolider ma position dans l’équipe nationale. C’est pour moi une énorme motivation de confirmer mes performances dans les années à venir et de viser des titres avec le Bayer 04».

