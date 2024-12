BL : Hoffenheim accroche le Borussia Dortmund sur le gong

Hoffenheim se déplaçait sur la pelouse du Borussia Dortmund ce dimanche en fin d’après-midi. Une rencontre qui s’annonçait pas forcément emballante entre deux équipes sûrement empruntées physiquement après leurs joutes respectives en Ligue Europa et en Ligue des Champions en milieu de semaine. En première période, les visiteurs ont dominé les débats mais n’ont pas su convertir leurs quelques opportunités.

Un manque de réalisme qui leur a coûté cher car, au retour des vestiaires, Giovanni Reyna a donné l’avantage aux Marsupiaux (1-0, 46e). Et alors que le BVB croyait se dirigeait vers une victoire sur la plus petite des marges, c’est finalement Hoffenheim qui a su revenir dans la partie grâce à…l’ancien du Borussia Dortmund, Jacob Bruun Larsen (1-1, 90+1e). Avec ce nul, Hoffenheim reste quatorzième tandis que le club de la Ruhr manque le coche et stagne à la 8e place.