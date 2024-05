AS Roma, Arabie saoudite : Paulo Dybala est face à un sacré casse-tête

La saison 2022/2023 était celle de la renaissance pour Paulo Dybala. Parti du côté de l’AS Roma, l’attaquant argentin avait retrouvé son football et une régularité sous les ordres de José Mourinho. Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine et finaliste de la Ligue Europa après avoir livré une grosse campagne, le natif de Laguna Larga avait su reprendre des couleurs avec les Giallorossi. Malgré l’exercice en demi-teinte de son équipe (qui a néanmoins bien terminé la saison), Paulo Dybala a toujours été au rendez-vous cette saison. Que ce soit en championnat ou en Europe, il a offert sa meilleure version et termine avec 16 buts et 10 offrandes en 38 matches. Une deuxième saison tout aussi aboutie pour la Joya mais qui laisse désormais planer le doute de son avenir.

La suite après cette publicité

Désormais âgé de 30 ans, Paulo Dybala se retrouve actuellement à un an de la fin de son contrat avec les Giallorossi. Un moment charnière de sa carrière, surtout que ces dernières semaines sont compliquées pour lui. Victime de quelques petits pépins physiques sur la fin de saison, il n’a plus vraiment de continuité au sein de la formation de Daniele De Rossi. Il alterne ainsi les matches complets avec des absences et quelques entrées en jeu. Une méforme passagère qui se conjugue avec une grosse mauvaise nouvelle, il n’a pas été convoqué avec l’Argentine pour la prochaine Copa América.

À lire

AS Rome : prolongation scellée pour De Rossi

L’Arabie saoudite ou Rome

Une nouvelle qui a attristé le joueur qui va rester opérationnel en cas de forfait. Néanmoins, la question qui se pose désormais est celle de son avenir. Arrivant à la croisée des chemins, Paulo Dybala sait que c’est le moment où jamais de décrocher un gros contrat et cela tombe bien puisque l’Arabie saoudite lui fait les yeux doux. Le club d’Al-Shabab s’est notamment positionné en vue d’un transfert cet été. D’autant que sa situation contractuelle faciliterait un mouvement comme l’explique le Corriere dello Sport avec une clause libératoire de 12 millions d’euros valables jusqu’à fin juillet. Le média explique par ailleurs que la possibilité qu’il prolonge n’est pas à exclure également.

La suite après cette publicité

En effet, les premières discussions ont débuté, mais il faudra attendre l’arrivée de Florent Ghisolfi à l’AS Roma pour que le dossier s’accélère. À noter d’ailleurs que le joueur a une option pour rester à Rome sans renouveler. S’il dispute 50% de ses matches (de la saison prochaine ndlr), il déclenchera une option de prolongation automatique. Rester à Rome ou aller chercher un dernier contrat exotique, voici le dilemme auquel Paulo Dybala est confronté et l’été s’annonce très chaud pour la Joya qui doit en outre composer avec un moment important, mais plus personnel … Son mariage prévu en juillet prochain.