Angleterre - Allemagne : les compositions officielles

Pour la dernière journée de la Ligue des Nations l’Angleterre accueille l’Allemagne dans la poule 3 de la Ligue A (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Déjà reléguée en Ligue B, l’Angleterre a déçu lors de cette campagne de cette Ligue des Nations malgré le niveau relevé du groupe. Alors, pour les hommes de Gareth Southgate, c'est la dernière répétition avant le Mondial au Qatar qui démarre dans environ deux mois. Avec aucune victoire encore dans cette phase de poules, c'es l'occasion de sauver l'honneur contre les Allemands qui eux aussi n'ont plus rien à jouer. Pour ce match, Southgate effectue deux changements dans son onze par rapport à la défaite contre l'Italie. Un Cityzen en remplace un autre puisque John Stones remplace Kyle Walker dans la défense à trois aux côtés d'Eric Dier et Harry Maguire. Luke Shaw prend lui la place de Bukayo Saka en tant que piston gauche. Harry Kane avec Raheem Sterling et Phil Foden en attaque.

Dernière répétition aussi pour les Allemands à Wembley ce lundi soir avant le Mondial. Les joueurs d'Hansi Flick veulent eux aussi terminer cette Ligue des Nations sur une bonne note après une phase de groupes mitigée. Pour cela, l'ancien coach du Bayern Munich fait un peu plus de turnover que son homologue anglais. Jonas Hoffman monte d'un cran par rapport au match face à la Hongrie et sera donc milieu droit. Rüdiger est remplacé en défense centrale par Schlotterbeck. Jamal Musiala et Kai Havertz à la place de Thomas Müller et Timo Werner en attaque.

Angleterre : Pope - Stones, Dier, Maguire - James, Bellingham, Rice, Shaw - Foden, Kane (cap.), Sterling.

Allemagne : Ter Stegen - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Gündogan, Kimmich (cap.) - Hofmann, Musiala, Sané - Havertz.