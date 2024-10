Ligue 2 : Lorient étrille Annecy et prend provisoirement la première place

Ce samedi, la 9e journée de Ligue 2 se poursuivait. Sur sa pelouse, Lorient voulait s’offrir le scalp pour grimper provisoirement en tête du classement avant la rencontre entre le Paris FC et Troyes lundi soir. Et alors que ce Lorient-Annecy était le premier de l’histoire, ce sont les Annéciens qui ont rapidement pris l’avantage grâce à l’intenable Kapit Djoco (0-1, 10e). Reprenant légèrement le dessus au fil des minutes, les Lorientais n’ont pas su égaliser avant la pause et Annecy a même été proche de doubler la mise à plusieurs reprises. Au retour des vestiaires, les Merlus se sont remis la tête à l’endroit et ont rapidement égalisé grâce à Eli Junior Kroupi (1-1, 55e).

Ayant définitivement renversé la vapeur, les pensionnaires du Moustoir ont continué d’accélérer et sont passés devant grâce à Joel Mvuka, bien servi par le centre fuyant de Darline Yongwa (2-1, 70e). Quelques minutes plus tard, Eli Junior Kroupi a parachevé le succès de Lorient en s’offrant un doublé (3-1, 74e). Sambou Soumano a corsé l’affaire en toute fin de match en inscrivant son deuxième but de la saison (4-1, 88e) avant que Trevis Dago ne réduise cet écart dans le temps additionnel (4-2, 90+2e). Avec ce succès, Lorient reprend donc provisoirement la tête du classement dans l’antichambre de l’élite. Valeureux, Annecy reste sixième.