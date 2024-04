PSG : Kylian Mbappé a totalement changé son attitude

Kylian Mbappé a déçu. Peu à son avantage lors du match aller face au FC Barcelone au Parc des Princes (défaite 3 à 2), le Bondynois avait essuyé de nombreuses critiques, à juste titre. Il se savait donc attendu mardi soir au stade olympique de Montjuïc lors du 1/4 de finale retour de la Ligue des champions. En France, on espérait le voir briller lors de cette rencontre qui pouvait être sa dernière en C1 sous le maillot francilien. En Catalogne, c’était tout l’inverse puisqu’on espérait que la menace KM7 serait aussi inoffensive qu’à aller. Du côté de Madrid, on voulait voir à l’œuvre le capitaine des Bleus face au rival blaugrana.

La suite après cette publicité

Finalement, KM7 a terminé la rencontre avec deux buts au compteur. Mais si on va au-delà des statistiques, il n’a pas forcément brillé autant qu’attendu, lui qui a fait les efforts pour le groupe mais qui a été très discret une bonne partie du match. Les avis divergent sur sa prestation. Luis Enrique lui, a été très clair sur le sujet. «Vous devrez revoir le pressing effectué par Kylian Mbappé (…) Mbappé a été le leader indiscutable de l’équipe. C’est la pression qu’il a exercée avec Ousmane et Bradley qui a fait qu’on a pressé à 5. Quand Mbappé est leader par l’exemple, l’équipe est beaucoup plus forte. Chapeau! C’était ce que nous voulions tous. C’est la preuve qu’il peut montrer l’exemple, et quand Kylian le fait, nous sommes largement meilleurs.»

À lire

LdC : le PSG a envoyé une lettre à l’UEFA

Le travail de l’ombre de Mbappé dans le groupe

Outre son attitude sur le pré, le Français a également eu un comportement irréprochable en coulisses, lui qui a parfois choqué. Cela avait été le cas à Monaco, quand il avait quitté ses partenaires à la pause pour s’installer en tribunes. Avant le rendez-vous capital face aux Culés, Mbappé a été un vrai leader comme l’a confié une source du club à L’Equipe. « Il a eu l’attitude qu’on attendait, toujours très positif et aligné avec le discours de Luis Enrique. Il était un peu plus renfermé ces derniers temps. Entre les deux matchs contre Barcelone, ça n’a pas du tout été le cas», a-t-elle expliqué. Le quotidien sportif ajoute qu’il a été vraiment très impliqué auprès de ses coéquipiers pendant toute la préparation de ce choc européen.

La suite après cette publicité

Il a échangé avec les autres joueurs et a montré l’exemple. Ce qui a plu au staff, notamment à Luis Enrique. Après la victoire à Barcelone, il a fêté comme tout le monde sans pour autant s’enflammer. Il a d’ailleurs pris la parole dans les vestiaires pour adresser quelques mots au groupe selon Le Parisien. Il en a d’ailleurs profité pour chambrer son coéquipier et ami Ousmane Dembélé, qui a réalisé un gros match face à son ancien club. Une soirée qui restera dans la mémoire de Kylian Mbappé, qui veut remporter la Ligue des champions et terminer sur une bonne note son aventure au Paris Saint-Germain. Ensuite, il sera temps d’écrire une nouvelle histoire au Real Madrid.