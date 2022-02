OM : le malaise enfle autour de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Ils ont été nombreux à pousser des coups de gueule après la défaite face à Clermont dimanche soir. Parmi eux, Dimitri Payet : « ce qu'il nous a manqué ? De l'humilité, je pense. On n'a pas montré un visage cohérent, on n'a rien montré ce soir. On s'est fait donner une bonne leçon par cette équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et mérité cette victoire. Il faut maintenant dégonfler les têtes et, se remettre à bosser et montrer un visage qui est le nôtre ».

Des mots forts qui ont énormément fait parler depuis, et qui ont une explication selon RMC Sport. Le Réunionnais serait ainsi assez agacé, notamment parce qu'il sent qu'il ne peut pas s'appuyer sur un collectif bien rodé pour gagner. Le départ de Jordan Amavi, ami proche, a aussi eu son rôle à jouer. Le choix de Sampaoli de le faire jouer à gauche parfois a aussi du mal à passer.

Un vestiaire qui manque de tauliers

Mais surtout, il s'entendrait assez mal, sur le terrain, avec Gerson ou Milik, notamment en raison du comportement de ces deux derniers. Le Polonais qui a notamment fait quelques sorties médiatiques pour exprimer son mal-être lorsqu'il ne jouait pas. Le média rajoute aussi que ce vestiaire phocéen semble manquer de cadres, notamment depuis la mise au placard de Mandanda et Alvaro, qui sont donc un peu moins à même d'assumer ce rôle de leader maintenant qu'ils ne jouent plus.

Autant dire que Sampaoli a du boulot. Pas que sur le terrain, mais aussi en interne, afin de réussir à rabibocher et calmer tout ce beau monde. De plus en plus critiqué, par les fans et même par ses joueurs, l'Argentin est donc dans une situation pour le moins compliquée...