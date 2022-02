OM, Milik : un doublé et un coup de sang

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille retrouvait l'Europe en ce jeudi soir. Les joueurs de Jorge Sampaoli affrontaient Qarabag pour le compte des seizièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Ils se devaient de creuser l'écart avant un déplacement lointain et fatigant en Azerbaïdjan la semaine prochaine. Les Marseillais ont fait le boulot en s'imposant trois buts à un.

Ils se sont donc offert donc une petite marge de manœuvre, tout en faisant souffler quelques éléments importants (Saliba, Caleta-Car, Guendouzi et Payet étaient absents au coup d'envoi). Arkadiusz Milik, lui, était bel et bien présent et il a montré qu'il était l'avant-centre en forme de cette année 2022 (huit buts sur les 20 de l'OM cette année).

Il a fracassé une gourde

C'est en première période que le Polonais a fait mouche en inscrivant un doublé, permettant à l'OM, qui souffrait par moments, de pouvoir souffler et aborder plus sereinement le second acte. On se disait alors que le natif de Tychy s'en allait pour un triplé certain. Quelle ne fut pas notre surprise quand il a été remplacé par Dimitri Payet à la 69e minute. Visiblement, nous n'avons pas été les seuls a être surpris. Lui a mis du temps à sortir, la mâchoire serrée et alors que son entraîneur discutait avec un de ses adjoints, il a envoyé deux coups de pied dans une pauvre gourde qui n'en méritait pas autant. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a préféré botter en touche, affirmant qu'il n'avait rien vu.

« Je ne sais pas, je n'ai pas vu ces gestes-là. Je regarde le temps de jeu de chacun, on a besoin que tout le monde soit prêt. On avait des changements déjà prévus liés au fait qu'on va rejouer rapidement. Sans parler des agacements de chacun, on regarde le temps de jeu, on continue à travailler. J'ai les mêmes relations avec lui qu'avec tout le monde. On est professionnel, on est des collègues de travail. Il a sa fonction, j'ai la mienne. Chacun à son rôle », a-t-il affirmé. On le sait, les relations entre son coach et lui sont fraîches. Mais, alors qu'il a retrouvé du temps de jeu et de la confiance, ce nouvel évènement ternit un petit peu une soirée qui paraissait pourtant rêvée...