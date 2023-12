LdN (F) : l’équipe de France s’impose contre l’Autriche et se qualifie pour le Final 4

Ce vendredi, l’équipe de France féminine affrontait l’Autriche pour le compte de la cinquième journée du Groupe 2 de la Ligue des Nations. Alors qu’elles restaient sur 9 rencontres sans défaites, les joueuses de Hervé Renard ont enchaîné avec une dixième rencontre sans défaite ce vendredi avec une belle victoire face aux Autrichiennes. Alors qu’elle a rejoint le LOSC et son Nord natal il y a quelques jours, Amandine Henry a parfaitement lancé les Bleues dès la cinquième minute d’une belle tête (1-0, 5e). Dans un Roazhon Park à guichets fermés, Eugénie Le Sommer aurait pu doubler la mise juste avant la pause mais l’attaquante de l’OL a manqué sa tentative (42e).

Il ne s’agissait alors que d’un léger contretemps. Au retour des vestiaires et à quelques secondes de l’heure de jeu, la buteuse de 34 ans s’est fait vengeance d’une finition chirurgicale en première intention. Et alors que sa 93e réalisation sous le maillot bleu a permis aux siennes d’être plus sereines, Marie-Antoinette Katoto, absente de la sélection depuis plus d’un an suite à une vilaine blessure au genou, a signé son retour et a parachevé le succès de la France d’une belle tête décroisée (3-0, 84e). Avec cette belle victoire (3-0), les Françaises se qualifient pour le Final 4 de la Ligue des Nations qui aura lieu en février prochain.