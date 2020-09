Mercato : Liverpool en passe d’enrôler Diogo Jota

Liverpool accélère dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Après avoir enrôlé Thiago Alcantara en provenance du Bayern Munich, le champion d'Angleterre souhaite désormais se renforcer offensivement. Si le nom d'Ousmane Dembélé a été mentionné dans la presse espagnole, les Reds auraient finalement jeté leur dévolu sur Diogo Jota (23 ans). Selon les informations de Sky Sports, Liverpool se montrerait intéressé par le profil de l'ailier gauche portugais qui évolue à Wolverhampton.

Mais Sky Italia va encore plus loin en expliquant que le champion d'Angleterre a déjà trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans. La saison dernière, l'intéressé avait disputé 34 matchs en Premier League pour sept buts marqués. Et la transaction pourrait être simplifiée par la volonté des Wolves d'engager la pépite des Reds Ki-Jana Hoever pour une indemnité estimée à plus de dix millions d'euros. Le transfert de Jota pourrait en parallèle rapporter plus de 35 millions d'euros à Wolverhampton et être finalisé au plus tôt samedi.