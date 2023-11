Manchester City : l’agent d’Erling Haaland parle ouvertement d’un transfert

Lié à Manchester City jusqu’en 2027, Erling Haaland continue d’alimenter les rumeurs de transfert. En Espagne, les quotidiens madrilènes assurent que le Real Madrid vise Kylian Mbappé, mais que le Norvégien plait toujours autant à Florentino Pérez. Mais sur le papier, il semble très compliqué de pouvoir déloger le Scandinave du nord-ouest de l’Angleterre.

Haaland joue chez les champions d’Europe en titre, au sein de l’équipe la plus complète du plateau européen, et affiche des statistiques exceptionnelles (69 buts, 11 passes décisives en 71 matches, toutes compétitions confondues). Et pourtant. Entre l’intérêt merengue et cette fameuse clause secrète dans son contrat (le joueur disposerait d’une clause libératoire de 200 M€ valable à partir de 2024 pour les clubs étrangers à la Premier League), Haaland fait couler beaucoup d’encre.

### «Quand tout le monde sera prêt pour un changement, cela se fera»

Et ce n’est pas la dernière interview accordée par son agent, Rafaela Pimenta, à Relevo qui va calmer les choses. « Le contrat d’Erling est connu de Manchester City, de son père, de lui-même et de moi-même. » On n’en saura pas plus, mais le teasing fonctionne. Tout comme cette autre déclaration sur la possibilité de voir Haaland quitter un jour Manchester City pour rejoindre un autre club.

« Ce que je veux dire, c’est que nous devons faire preuve d’équilibre. Nous, le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Les choses doivent être discutées, traitées, de manière à ce que tout le monde se sente à l’aise, confortable et satisfait de l’expérience vécue ensemble. Je ne pense pas qu’il soit exact de dire qu’Erling fait ce qu’il veut. Ce n’est pas vrai. Erling fera toujours ce qui est bon pour lui et pour son club, Manchester City. Quand tout le monde sera prêt pour un changement, cela se fera. Ce n’est pas le genre de joueur qui va dire : "je pars, au revoir, je ne veux rien savoir". Il n’est pas comme ça. Et cela n’arrivera pas parce que le respect passe avant tout. S’ils lui en donnent, il en donnera aussi. Le respect vient des deux côtés. Je ne doute pas qu’ils le respecteront aussi. Si un jour quelque chose doit se produire, tout sera convenu parce qu’il y a du respect. Des solutions seront toujours trouvées. » Et il ne faut pas être devin pour prédire que ces mots trouveront un fort écho de l’autre côté des Pyrénées.