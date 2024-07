Portugal - Slovénie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce lundi un joli huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie. Les joueurs de Roberto Martinez s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa comme dernier rempart derrière Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe et Nuno Mendes en défense. L’entrejeu est composé de Vitinha et Joao Palhinha. En attaque, Cristiano Ronaldo est soutenu par Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Rafael Leao.

De leur côté, les Dragons de Matjaz Kek s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak dans les cages derrière Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol et Jure Balkovec. Adam Gnezda Cerin est placé comme sentinelle avec Timi Max Elšnik à ses côtés alors que Petar et Jan Mlakar se positionnent dans les couloirs. Devant, Andraz Sporar et Benjamin Sesko sont associés en pointe.

Les compositions

Portugal : Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes - Vitinha, Palhinha - Silva, Fernandes, Leao - Ronaldo

Slovénie : Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec- Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar - Sporar, Sesko