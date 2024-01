CAN 2023 : le Mali démarre par une victoire contre l’Afrique du Sud

Pas de surprise cette fois avec la victoire du Mali 2-0 sur l’Afrique du Sud pour son premier match de cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Après une première période plutôt maitrisée des Bafana Bafana mais sans réalisme, les hommes d’Eric Chelle ont haussé le ton.

Des buts du capitaine Hamari Traoré (60e) et Sinayoko (66e) ont suffi aux Aigles pour l’emporter. Ils n’ont plus vraiment été mis en danger par la suite si ce n’est lors de ce dernier coup-franc sur le poteau signé Mokoena (90e+3). Le Mali prend la tête de de groupe E, à égalité avec la Namibie, vainqueur un peu plus tôt de la Tunisie.