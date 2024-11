L’avenir de Gigio Donnarumma au PSG n’est plus assuré !

On le pressentait après PSG-Toulouse et cela s’est confirmé à Munich. Gigio Donnarumma a cédé sa place de titulaire à Matvey Safonov lors des deux derniers matchs du club français. Luis Enrique a estimé qu’avec le pressing bavarois, il avait besoin d’un gardien plus sûr dans son jeu au pied. Dans ce domaine-là, la différence entre le Russe et l’Italien n’a pas sauté aux yeux en Bavière, en revanche la faute de main de l’ancien Krasnodar sur le seul but du match fut elle bien visible. Une mauvaise sortie qui gâche tout car par ailleurs, Safonov a réalisé quelques arrêts importants.

La suite après cette publicité

« J’ai choisi de faire jouer Safonov pour surmonter le pressing du Bayern et générer une première supériorité à la relance. Les défaites sont toujours gênantes et font mal, mais elles me donnent beaucoup d’informations et me permettent de savoir où l’on va à l’avenir », justifiait l’ancien sélectionneur de la Roja. Reste à savoir si le portier recruté 20 M€ cet été est désormais le numéro un sur la durée dans l’esprit de son entraîneur, et comment Donnarumma va vivre cette nouvelle situation ? Une chose est certaine, la confiance de l’Italien envers son coach en a forcément pris un coup.

Le PSG et Donnarumma ont débuté des négociations pour une prolongation

En interne, on le dit atteint moralement. Même s’il n’est pas le genre à faire de vague et qu’il est un cadre respecté du vestiaire, la remise en question de son statut intervient à un moment délicat. Depuis quelques semaines, il est en train de négocier la prolongation de son contrat avec le PSG, d’après L’Équipe. Celui-ci court jusqu’en 2026. Rien n’a été décidé encore mais ces deux derniers matchs rebattent les cartes de son avenir, d’autant qu’il n’a jamais senti Luis Enrique et l’ensemble de son staff complètement derrière lui depuis leur arrivée à l’été 2023.

La suite après cette publicité

Donnarumma reste un compétiteur né et, comme à l’époque où la concurrence était incarnée par Keylor Navas, il n’est pas du genre à accepter la fatalité. « Cela n’a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi. À un moment, il fallait faire un choix, lui ou moi » avait-il expliqué après le départ du Costaricain. Sa situation interroge également en Italie où il est tout de même le capitaine de la sélection. La composition de Luis Enrique face à Nantes (samedi, 21h) sera observée avec beaucoup d’attention et il faut également espérer pour le coach ibérique qu’il ne s’est pas tiré une balle dans le pied en misant sur la concurrence des deux portiers.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 du PSG face à Nantes vous rapporte jusqu’à 540€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Nantes sur DAZN. Profitez de l’offre Black Friday valable seulement ce weekend : 14,99€ / mois au lieu de 39,99€. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.