PSG : Gianluigi Donnarumma est en grand danger

Un score en trompe-l’oeil. Le PSG l’a emporté finalement largement contre Toulouse 3-0 mais la réalité du tableau d’affichage est tout autre. Le champion de France en titre et large leader de Ligue 1 n’a pas brillé. Son attaque en berne a de nouveau failli lui coûter cher et c’est à la fin du temps réglementaire que la rencontre a basculé avec les deux buts signés Beraldo (84e) et Vitinha (90e+1). Toulouse s’est montré à la hauteur tout au long de la rencontre et les choses auraient pu basculer différemment si Matvey Safonov n’avait pas sauvé les siens devant Magri (80e). Le score n’était alors que de 1-0…

La titularisation du Russe n’était pas forcément attendue hier soir au Parc des Princes. Trois éléments se dégagent de sa prestation aboutie (notre rédaction lui a accordé la note de 6, L’Equipe lui a attribué un 7). D’une part, il a répondu présent avec cet autre arrêt important en première période sur Gboho (19e). D’autre part, c’est déjà son second clean-sheet en 4 matches de Ligue 1, ce qui nous amène au troisième point. Après un premier mois passé sur le banc, c’est déjà son 4e match sur les 8 dernières journées de Ligue 1. Il prend de plus en plus de place dans l’esprit de Luis Enrique, ce que reconnaît l’Espagnol lui-même.

Luis Enrique reconnaît un choix tactique

En conférence de presse d’après-match, il a répondu par l’affirmative à un journaliste qui lui demandait si c’était pour des raisons tactiques. Un autre le relance sur la possibilité que Safonov bouscule la hiérarchie. «Peut-être que oui, peut-être que non» nargue-t-il en français. Lui seul à la réponse mais on sait que le tacticien n’est pas un grand fan de Gigio Donnarumma. Outre les errances de l’Italien, notamment dans les grands matchs, Luis Enrique s’agace régulièrement des manquements à ses consignes et son jeu au pied ne donne pas satisfaction. La place de l’ancien Milanais est en danger et ça commence dès mardi à Munich en Ligue des Champions.

Safonov a quant à lui préféré relativiser sa prestation, conscient qu’il y a un sujet. «Je pense que tous nos matches sont assez similaires. On se partage des matches avec Gigi et on n’a que quelques occasions de faire de bonnes choses et de se mettre en avant. Il faut que l’on se crée plus d’occasions que nos adversaires. Avec Donnarumma ? C’est une situation normale. On le prépare ce genre de situation. Peut-être qu’au stade, ça a l’air difficile mais c’était facile pour moi. Oui, c’était pas mal. On a une situation normale. On travaille ensemble et on progresse ensemble.» Le onze de départ du PSG en Bavière sera scruté avec beaucoup d’attention.