PSG - TFC : les notes du match

Avant un match crucial contre le Bayern Munich - qui vient de l’emporter contre Augsbourg - pour la suite de son aventure en Ligue des Champions, le PSG devait assurer contre Toulouse, au Parc des Princes. Dans une formation remaniée, avec Safonov, Skriniar, Zague, Doué et Asensio notamment, les Parisiens pouvaient reprendre leur avance en tête du classement après la victoire de Monaco contre Brest, ce vendredi (3-2). Il n’a d’ailleurs fallu peu de temps au PSG pour se montrer dangereux, avec une talonnade de Beraldo qui a failli tromper Restes (7e).

Mais malgré une belle occasion de Zaire-Emery (22e), le match n’arrivait pas à se lancer et manquait d’intensité en première période. Il fallait alors attendre un très bon centre d’Hakimi pour Neves pour voir le match s’animer et l’ouverture du score, d’une belle frappe rasante qui a surpris Restes (1-0, 35e). Bien aidé par le bloc du Téfécé qui ne voulait pas prendre de risque et se découvrir, le PSG pouvait mener tranquillement devant son public, sans forcer.

Le PSG s’est fait peur

Hakimi, encore dans un bon soir, tentait d’aller chercher le break avec une frappe lointaine, mais Restes était vigilant (47e). Mieux en début de mi-temps, Doué pouvait trouver Asensio, contré, puis Zaire-Emery pour enfin conclure. Mais l’Espagnol était finalement en position de hors-jeu et le but était donc refusé (54e). Le Tef a même eu les occasions pour revenir par Aboukhlal, contré in extremis par Zaire-Emery (69e), puis Babicka, qui ratait complètement le cadre (72e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 32 12 +26 10 2 0 36 10 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 20 11 +9 6 2 3 24 15 4 Lille 19 11 +7 5 4 2 18 11 5 Lyon 18 11 +3 5 3 3 18 15 6 Nice 17 11 +10 4 5 2 21 11 7 Reims 17 11 +4 5 2 4 19 15 8 Lens 17 11 +3 4 5 2 12 9 Voir le classement complet

Mais finalement, après un mauvais renvoi de la défense toulousaine, Beraldo pouvait reprendre et enfin faire le break au meilleur des moments (2-0, 85e). Avant que Toulouse ne craque sur une contre-attaque de qualité, parfaitement conclue par Vitinha (3-0, 90e+3). De quoi assure une fin de match tranquille, après une fin de seconde période plus tendue et surtout un avantage de six points d’avance au classement sur l’AS Monaco. Un message envoyé avant le choc contre le Bayern Munich, cette semaine en C1.

L’homme du match : Neves (7,5) : recrue la plus intéressante de l’été parisien, le Portugais a poursuivi sur sa bonne lancée ce vendredi soir. Brillant et si mature dans un entrejeu parisien déjà dépendant de ses éclairs de génie, l’ancien de Benfica a été au four et au moulin au Parc des Princes. Pile électrique, il a avalé les kilomètres tel un marathonien et a fait parler ses qualités physiques en mettant une pression permanente sur ses adversaires du milieu. Une qualité peu commune qui lui a permis de récupérer plusieurs ballons malgré son gabarit frêle. Offensivement, le Portugais a fait parler son inspiration ce vendredi. Doté d’une qualité de passe qu’il a souvent mis en avant depuis le début de saison, le joueur de 20 ans a encore démontré sa belle patte face au TFC. En prime, il a également fait parler ses qualités face au but. Trouvé aux abords de la surface par Hakimi, Neves a donné la victoire aux siens en armant une volée parfaite en première intention et qui n’a laissé aucune chance à Guillaume Restes (35e). En seconde période, il a continué sur cette lancée même en étant replacé dans une position de défenseur gauche et s’est affirmé comme le meilleur Parisien de la soirée.

Paris Saint-Germain

- Safonov (6) : préféré à Gianluigi Donnarumma ce soir, le Russe avait des points à marquer. Peu sollicité en première période, il a fait parler ses qualités de portier en seconde période face à des Toulousains plus inspirés. Malgré l’énorme raté de Shavy Babicka à la 71e minute, l’ancien de Krasnodar est resté vigilant et a su faire une belle double parade face à l’attaquant du TFC neuf minutes plus tard (80e). Une belle prestation globalement mais cela risque de ne pas être suffisant pour chiper la place de titulaire à Gigio Donnarumma.

- Hakimi (7) : auteur d’un début de saison de haute voltige tant avec le PSG qu’avec le Maroc, l’ancien du Real Madrid a poursuivi sur sa bonne lancée. Dominateur défensivement, il a remporté la majorité de ses duels et n’a pas été mis en réelle difficulté par les attaquants adverses. En phase offensive, l’ancien du Borussia Dortmund a été l’une des âmes créatrices du PSG ce soir. C’est lui qui délivre le caviar pour Joao Neves lors de l’ouverture du score. Toujours aussi bon durant la rencontre, Hakimi a encore réalisé une très belle prestation ce vendredi. Averti à la 44e minute.

- Skriniar (5,5) : boudé depuis le début de saison, le Slovaque avait à cœur de réaliser une prestation impeccable ce vendredi. Et l’ancien capitaine de l’Inter Milan a été plutôt bon. Impérial dans les duels, Skriniar a battu la plupart de ses adversaires et a été très fiable à la relance. Un match intéressant pour le joueur de 29 ans qui a montré que l’on pouvait compter sur lui en Ligue 1.

- Beraldo (6) : ce soir, le Brésilien a montré une belle complémentarité avec Milan Skriniar. Peu mis en difficulté par des adversaires timides, le Brésilien a été dominateur dans les duels et son sens de l’interception lui a permis de gratter plusieurs ballons. Parfois brouillon dans son jeu de passes, il a néanmoins été intéressant et il a entériné le succès parisien ce soir en fin de match (85e). De bon augure pour la suite.

- Zague (5) : titulaire surprise du soir, le jeune Titi a été intéressant. Face à un Aboukhlal dangereux, il a été solide et a ponctuellement cherché à apporter offensivement. Globalement, Zague a été correct ce soir et a été remplacé à la mi-temps par Vitinha (6). Replacé dans le coeur du jeu, l’ancien de Porto a fait parler sa grande technique et sa vista s’est faite ressentir avec plusieurs belles inspirations. En fin de rencontre, il s’est joint à la fête en inscrivant le dernier but de la rencontre.

- Zaire-Emery (6) : dans l’entrejeu parisien du soir, WZE a été inspiré. Pas forcément le plus impressionnant techniquement, le Titi parisien s’est assuré de réaliser des choses simples et qui pouvait réellement aider ses coéquipiers à l’image de son tacle héroïque à la 69e minute de jeu. Parfois naïf dans les duels, le jeune international des Bleus a perdu plusieurs ballons lorsque la pression a été mise sur lui, à l’image d’une perte de balle très dangereuse à la 70e minute de jeu.

- Doué (3) : intéressant face à Angers, l’ancien Rennais a eu beaucoup de mal ce soir. Positionné dans un rôle de milieu offensif qui lui sied à merveille, le métronome de 19 ans n’a pas réussi à exister. Perdant un nombre incalculable de ballons, il n’a pas réussi à faire parler sa créativité et a de temps en temps semblé être en décalage par rapport à ses coéquipiers offensifs. Ce n’est pas avec ce genre de performances qu’il pourra prétendre à une place durable dans le onze parisien. Remplacé par Lee (60e) qui a affiche plus de maîtrise et a qui fait parler par sa technique sur quelques situations.

- Dembélé (4,5) : tantôt critiqué, tantôt loué cette saison, l’ancien du Barça a livré une prestation franchement moyenne. Arrivant à prendre en revers les défenseurs toulousains sur certaines accélérations, le natif de Vernon n’a pas su gommer ses déchets habituels à travers des carences techniques voire des choix douteux. Pour autant, sa capacité à venir aider en phase défensive et suppléer Achraf Hakimi défensivement lorsque ce dernier dédoublait a permis au Marocain de s’exprimer librement offensivement. En revanche, sa prestation globale n’est pas digne d’un leader offensif du PSG et il a montré trop peu ce soir. Remplacé par Ruiz qui s’est directement mis au diapason et qui a apporté une certaine maîtrise (73e).

- Asensio (3,5) : encore titularisé par Luis Enrique dans un rôle de faux 9, l’ancien du Real Madrid a encore été insignifiant ce vendredi. N’ayant pas des statistiques ronflantes ni un réel apport technique visible, l’Espagnol a encore rendu une pâle copie. Perdant plusieurs ballons et n’ayant pas les qualités physiques pour prendre le dessus sur une défense toulousaine solidaire, Asensio a été dominé à de multiples reprises. Le reste du temps, le multiple vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengues a été invisible.

- Barcola (4) : indiscutable sur son couloir gauche, l’ancien Lyonnais a affiché encore de nombreuses limites ce vendredi. Meilleur buteur du club de la capitale, l’attaquant de 22 ans a peiné face à une défense toulousaine prenable mais rigoureuse à son marquage. N’arrivant plus à faire des différences balle au pied dans cette rencontre, il a tenté de faire parler ses quelques inspirations à la passe. Pour autant, ses nombreuses pertes de balle (16) sont inquiétantes à ce niveau-là. Conquérant défensivement, il ne s’est pas ménagé et il a souvent prêté main forte au jeune Zague. Pour autant, cela reste insuffisant et cela confirme sa mauvaise passe actuelle. Remplacé par Kolo Muani qui n’a pas eu assez de temps pour se mettre en avant (81e).

Toulouse FC

- Restes (3,5) : malgré ses nombreux arrêts, le gardien formé à Toulouse n’a pas dégagé une grosse sérénité dans ses buts et a réalisé plusieurs parades peu académiques. Rapidement mis en évidence avec une intervention rapide au sol face à Beraldo sur corner (8e), il effectue un nouvel arrêt sur la frappe axiale de Zaïre-Emery (23e) et capte facilement le ballon sur l’enroulé de Barcola (34e). Il est finalement battu, deux minutes plus tard, sur la superbe reprise de volée de Neves (1-0, 36e). En seconde période, Hakimi chauffe ses gants d’entrée avec une lourde frappe (47e). Il réalise encore une parade sur le tir de Dembélé (55e). Avant d’être battu par Beraldo (84e), puis par Vitinha (90e+1).

- McKenzie (5,5) : face à Bradley Barcola sur l’aile gauche, le défenseur américain n’a pas inquiété plus que cela. Souvent présent en deuxième lame pour couvrir Kamanzi, il a su répondre à la vitesse de l’international français, s’est montré agressif dans ses interventions, sans commettre la moindre faute.

- Cresswell (4) : le bloc bas des Toulousains et la forte densité dans l’axe ont fait qu’il n’a pas eu beaucoup à s’employer durant la première mi-temps. Dans le deuxième acte, il ne cadre pas sa tête sur coup franc alors qu’il avait été libéré du marquage de Beraldo (74e). Sur le troisième but de Paris, il recule beaucoup trop face à Kolo Muani.

- Akdag (3,5) : l’international U21 roumain s’est davantage fait remarquer pour ses dégagements. Mais également par son inattention au départ du but de Neves, où il laisse Dembélé partir dans son dos et que le Français le fixe. En seconde période, il multiplie les pertes de balles (12) et ne rassure pas non plus face à Dembélé. Remplacé par Jaydee Canvot (89e), qui se fait mystifier par le crochet de Vitinha sur le troisième but.

- Kamanzi (5) : sur le couloir droit, le Norvégien de 24 ans a répondu à la vitesse de Barcola. Son bon cadrage en première mi-temps a longtemps gêné le meilleur buteur du championnat de France. Il a aussi été présent dans le pressing, lorsque Zague avait le ballon près de sa surface de réparation. Sans pour autant bousculer le jeune joueur parisien. En seconde période, il se fait plus discret jusqu’à sa sortie. Remplacé par Gabriel Suazo (64e).

- Casseres Jr (4) : dans le premier acte, il a fermé l’axe pour contraindre le PSG à passer dans l’axe. Une fois le ballon dans ses pieds, il a tenté d’utiliser son jeu de corps pour mystifier le milieu parisien et faire progresser le jeu toulousain. Mais ça n’a pas toujours bien fonctionné. Sur la photo de famille du but de Neves, puisqu’il est trop loin du Portugais, il s’éteint jusqu’à son remplacement. Remplacé par Niklas Schmidt (78e).

- Sierro (3) : davantage dans un registre défensif, le Suisse a tenté de répondre à la qualité balle au pied des Parisiens avec son impact physique. Mais malgré quelques duels remportés, il n’a jamais donné l’impression de pouvoir rivaliser avec Neves et Zaïre-Emery. Son mauvais dégagement de la tête dans sa surface permet à Beraldo d’inscrire le but du break.

- Donnum (5,5) : agressif en début de rencontre sur Ousmane Dembélé et Hakimi, l’international norvégien a réalisé une première demi-heure plutôt correcte. Toujours près de l’un ou de l’autre, il n’a oublié le Marocain qu’à de rares reprises. Mais cela aura suffi à Hakimi pour distiller un centre parfait pour la reprise de volée de Neves. Passé à droite en seconde période, il n’a pas été mis à mal par Barcola ou Asensio.

- Aboukhlal (2,5) : sur sa seule réelle occasion du match, il tergiverse et se fait tacler par Warren Zaïre-Emery (70e). Impardonnable. Outre cela, sa première frappe est trop axiale pour inquiéter Safonov (43e). Et sa rencontre aura été marquée davantage par des replis défensifs pour aider son équipe, avec beaucoup d’agressivité. Voire parfois trop.

- King (2) : l’ancien joueur de Bournemouth aura connu un match compliqué offensivement, avec aucune frappe à se mettre sous la dent. Il aura en revanche été généreux dans l’effort sans ballon pour être le premier défenseur de Toulouse. Mais son rôle est avant tout d’apporter du danger, ce qu’il n’a pas fait. Remplacé par Frank Magri (78e).

- Gboho (3,5) : remuant, le joueur de 23 ans aura été surtout brouillon, jouant souvent la tête baissée. Devancé de justesse par Safonov (19e), il n’a pas eu de réelles situations ce soir, souvent bien pris par Skriniar et Beraldo. Remplacé par Shavy Warren Babicka (64e), qui rate complètement le cadre après avoir intercepté la passe de Zaïre-Emery (72e).