Ligue 2 : le Paris FC domine Ajaccio et reprend la tête

Suite de la 15e journée de Ligue 2, ce samedi soir, avec une bien belle affiche qui a failli ne pas avoir lieu. En effet, le Paris FC se déplaçait sur la pelouse du stade Michel-Moretti pour affronter Ajaccio. D’un côté, les Corses avaient besoin de gagner à domicile pour espérer s’éloigner un peu plus de la zone rouge. De l’autre, les Parisiens voulaient marquer des points pour rester dans la course pour le titre aux côtés du FC Lorient. Cette rencontre a d’abord été reportée, puis maintenue après un imbroglio. La LFP avait annoncé sa décision dans un communiqué : « en raison des intempéries et de l’état de la pelouse, la rencontre de la 15e journée de Ligue 2 BKT entre l’AC Ajaccio et le Paris FC, initialement programmée ce samedi à 20h, a été reportée à une date ultérieure. »

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Paris FC 31 15 +13 9 4 2 24 11 15 Ajaccio 15 15 -6 4 3 8 10 16

Cependant, l’ACA a finalement informé que le match était bien maintenu, à la surprise générale. Les deux équipes ont officialisé leurs compositions, laissant entendre que le coup d’envoi sera bien donné à 20h. Et dans un match relativement âpre, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score grâce à Marchetti (55e) pour sceller la victoire (0-1). En fin de match, les Corses ont essayé de recoller au score, notamment sous l’impulsion d’Aboubakary Kanté (79e), sans succès. Le club francilien a doublé la mise dans le temps additionnel grâce à une réalisation de Krasso (90e+5, 0-2). Au classement, le Paris FC reste en très bonne posture à la 1ère position, tandis qu’Ajaccio pointe loin derrière, aux abords de la zone rouge à la 15e place. Le weekend prochain, les Parisiens défieront à l’extérieur le FC Lorient, dans une affiche qui s’annonce alléchante entre deux équipes calibrées pour le titre. Les Corses se rendront à Pau, lors de la 16e journée de l’antichambre française.