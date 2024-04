Barça-PSG : les anciens propos de Xavi qui le ridiculisent

« L’expulsion d’Araujo ? Oui, on est contrarié, on a la rage, l’action décide de la double-confrontation. On était bien, et ça change tout, complètement. C’est trop un carton rouge sur cette action, ce n’est pas bon pour le foot, ça devient un autre match. L’action change la double-confrontation. On aurait pu égaliser, on avait le 2-0 aussi, mais à 10, c’est très compliqué. Le travail de toute une saison se termine ici à cause d’une décision arbitrale. J’aurais aimé jouer contre Luis Enrique et le PSG à 11 contre 11 tout le match. J‘ai dit à l’arbitre que c’était un désastre, qu’il n’avait pas compris le jeu. On doit le dire, on ne peut pas se taire ». Après la défaite face au PSG, le coach du Barça Xavi Hernandez était fou de rage contre l’arbitrage. Devant les caméras de Movistar, il n’a pas hésité à s’en prendre à Kovacs, l’arbitre de la rencontre.

La suite après cette publicité

Des propos logiquement interprétés comme de la rage et de la mauvaise foi par beaucoup. Et sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont publié une vidéo de Xavi qui date de sa carrière en tant que joueur, dans laquelle il tient des propos assez drôles dans le contexte actuel. Elle a été relayée par AS. « Dans le vestiaire du Real Madrid, ils se plaignaient de l’arbitre. Ils sont incroyables, ils ne savent pas perdre », disait-il sur le plateau de Barça TV. Cocasse.