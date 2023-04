Serie A : la Salernitana écrase Sassuolo et se rapproche du maintien

Un pas de géant dans la quête au maintien. Confrontée à Sassuolo ce samedi, à l’occasion de la 31e journée de Serie A, la Salernitana a enrayé sa série négative de 7 matches sans victoire. Guidés par Lorenzo Pirola, buteur sur corner après seulement neuf minutes de jeu, les joueurs de Paulo Sousa ont fait subir leur loi à des Neroverdi étouffés et acculés (3-0). Encore décisif, l’ancien Rémois Boulaye Dia a d’ailleurs inscrit son 11e but de la saison en championnat (20e), avant de se muer en passeur décisif pour l’ex-Angevin Lassana Coulibaly (65e).

La suite après cette publicité

Avec cette opération, les Salernitains se replacent sérieusement dans la course au maintien. 14e au classement, ils relèguent désormais l’Hellas Vérone, premier relégable, à 7 points. De son côté, Sassuolo, qui restait pourtant sur un succès probant obtenu face à la Juventus (1-0), reste 10e au classement. Avec 40 points accumulés, les Neroverdi sont d’ores et déjà maintenus et ont visiblement l’esprit ailleurs que sur cette fin de saison.

À lire

Naples prépare l’après Victor Osimhen

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 11 Sassuolo 40 31 11 7 13 38 46 -8 14 Salernitana 33 31 7 12 12 37 50 -13

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de la Salernitana

Le XI de Sassuolo