FFF : Corinne Diacre pourrait toucher le pactole après son éviction

La suite après cette publicité

La Fédération française de football n’en a pas encore fini avec le départ de Corinne Diacre. L’ancienne sélectionneuse des Bleues pourrait jouer un très mauvais tour à l’instance dirigeante alors qu’Hervé Renard a repris en main l’Equipe de France féminine tout récemment. Ce dernier a d’ailleurs donné le brassard de capitaine à Wendy Renard, une des frondeuses à l’initiative du départ de l’entraîneuse de 48 ans. Mais voila, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, la FFF n’a toujours pas adressé de lettre de licenciement en bonne et due forme à Corinne Diacre. Pour y remédier, elle souhaiterait régler le litige en lui payant son salaire jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en août 2024.

Une période qui s’étalerait donc sur encore 16 mois et qui pourrait couter très cher à l’instance sachant que le salaire mensuel de Corinne Diacre tournerait aux alentours des 27 000 euros brut, selon le quotidien sportif. Mais ce n’est pas tout puisque l’ancienne sélectionneuse des Bleues estime avoir subi un préjudice important au moment de son licenciement et il se pourrait bien qu’elle obtienne un dédommagement en plus de cette somme déjà conséquente. Interrogé par nos confrères, Philippe Diallo a souhaité éteindre l’incendie. «Nous souhaitons trouver un accord avec Corinne. Nous comprenons sa situation, mais il faut aussi comprendre que la FFF a été confrontée à une situation qu’elle n’a pas provoquée» a notamment confié le président intérimaire de l’instance. Affaire à suivre donc.

À lire

EdF (F) : Hervé Renard a tranché pour sa capitaine