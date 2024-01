L’AS Monaco met la main sur Thilo Kehrer !

Le mercato hivernal bat son plein en Ligue 1. Alors que tous les clubs de l’Hexagone s’activent depuis plusieurs jours pour se renforcer là où ils le désirent, l’AS Monaco ne déroge pas à la règle. Auteurs d’un début de saison réussi sous la houlette d’Adi Hütter, les Monégasques pointent à une troisième place plus qu’intéressante à mi-chemin de la saison. Ainsi, les dirigeants asémistes auront tout intérêt à renforcer leur équipe cet hiver afin de dépasser Nice et pourquoi pas concurrencer le PSG un peu plus tard dans la saison en cas de défaillance parisienne.

Pour ce faire, le board du club du Rocher a ciblé un chantier prioritaire : la défense. Disposant d’une attaque efficace, les coéquipiers de Takumi Minamino ont parfois affiché une défense trop poreuse pour être encore plus haut au classement. Ainsi, les dirigeants du club de la Principauté se sont alors attelés à recruter massivement en défense alors que l’avenir de Guillermo Maripan est en suspens et que Wilfried Singo et Mohammed Salisu seront à la CAN au mois de janvier et sûrement au début du mois de février. Suite à tout ce raisonnement, Monaco avait alors coché le nom de Thilo Kehrer.

Un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros

Peu utilisé du côté du club londonien avec 12 petites apparitions, le joueur de 27 ans, qui compte 27 capes avec l’Allemagne, était à la recherche de temps de jeu en vue notamment de l’Euro 2024 qui se déroulera dans son pays. C’est donc tout naturellement que l’option Monaco était intéressante pour le droitier alors qu’il avait quitté le PSG en 2022. Comme nous vous le révélions en exclusivité quelques jours auparavant, les premières discussions se sont articulées autour d’un prêt avec option d’achat. Et c’est désormais officiel : Thilo Kehrer retrouve la Ligue 1 et débarque donc à Monaco.

Son arrivée, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros, ne devrait pas être la seule en défense cet hiver alors que le nom de Lilian Brassier revient avec insistance comme nous vous l’expliquions en exclusivité. En attendant, l’ASM s’est félicité pour l’arrivée du défenseur allemand à travers un communiqué : «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Thilo Kehrer. Le défenseur international allemand de 27 ans est prêté par le West Ham United Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat».