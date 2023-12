West Ham : l’AS Monaco confiante pour boucler le prêt de Thilo Kehrer

392 minutes de jeu disputées, 4 petites titularisations pour 12 apparitions au total, 0 but, 0 passe décisive. Voici le piètre bilan de Thilo Kehrer depuis le début de sa saison à West Ham. Alors que l’on vous dévoilait en exclusivité que la direction londonienne était encline à trouver une porte de sortie au défenseur allemand et que Rennes, Nice et Monaco étaient à la lutte, un club se dégage nettement de la concurrence.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’AS Monaco est très confiante pour finaliser, avec West Ham, le prêt de 6 mois de Thilo Kehrer. Le deal serait même très proche d’être bouclé. Le natif de Tübingen devrait bien faire son retour en Ligue 1, après avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain pendant quatre saisons. Voilà ce qui représenterait une belle opportunité pour l’ancien joueur de Schalke 04, actuellement bloqué dans la rotation derrière Angelo Ogbonna, Nayef Aguerd, Kurt Zouma ou encore Konstantinos Mavropanos.