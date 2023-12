Rennes, Nice et Monaco tentent le coup pour Thilo Kehrer

392 minutes de jeu disputées, 4 petites titularisations pour 12 apparitions au total, 0 but, 0 passe décisive. Voici le piètre bilan de Thilo Kehrer depuis le début de sa saison à West Ham. Relégué sur le banc des remplaçants par David Moyes, préférant aligner Angelo Ogbonna, Nayef Aguerd, Kurt Zouma ou encore Konstantinos Mavropanos, décisif contre les Gunners (2-0) ce jeudi soir, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain voit logiquement son avenir s’assombrir du côté des Hammers.

Selon nos informations, la direction du club londonien n’est d’ailleurs pas opposée à l’idée de voir son protégé quitter le club, bien que son salaire reste conséquent. Une chose est sûre, de nombreux clubs semblent d’ores et déjà prêts à profiter de ce contexte délicat pour relancer l’international allemand aux 27 sélections. Dernièrement, Sky Sports Italia affirmait, à ce titre, que le natif de Tübingen faisait partie des pistes prioritaires de l’AS Roma pour cet hiver, précisant que l’AC Milan était également un candidat susceptible d’accueillir le droitier d’1m86. Mais ce n’est pas tout.

Toujours selon nos indiscrétions, deux autres formations de Ligue 1 sont également très intéressées. Dans cette optique, nous sommes en mesure de vous affirmer que le Stade Rennais, dixième du championnat et souvent trahi par ses erreurs défensives, tente actuellement d’obtenir un prêt de six mois de l’ancien Parisien. Conscient de ses lacunes dans ce secteur de jeu, le club breton s’offrirait ainsi un profil capable d’évoluer à tous les postes de la défense et expérimenté du championnat de France après son passage chez les Rouge et Bleu entre 2018 et 2022.

Méfiance toutefois car le SRFC est loin d’être seul sur le coup. En effet, nous pouvons également affirmer que l’OGC Nice souhaite obtenir un prêt jusqu’à la fin de la saison. Malgré une défense de fer et neuf petits buts concédés depuis le début de l’exercice 2023-2024, les Aiglons seraient ainsi séduits à l’idée de relancer l’Allemand de 27 ans. Tout comme l’AS Monaco, également présent sur ce dossier bouillant. Pisté en Serie A et au cœur d’une bataille acharnée en Ligue 1, Thilo Kehrer peut quoi qu’il en soit s’attendre à un mercato hivernal agité…