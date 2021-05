Liga : le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid se quittent dos à dos

La suite après cette publicité

Gare au perdant au Camp Nou ce samedi. Dans le cadre de la 35e journée de Liga, le FC Barcelone (3e, 74 points) accueillait l'Atlético de Madrid (1er, 76 pts) pour un match ô combien important dans la course au titre. En cas de victoire, les Blaugranas pouvaient prendre provisoirement la tête du championnat d'Espagne tandis que les Colchoneros pouvaient eux conforter leur place de leader avant l'autre choc du week-end : Real Madrid-Séville (dimanche, 21h). Qui dit match décisif dit grosses compositions de départ. Ronald Koeman sortait son 3-5-2 avec Messi et Griezmann devant. Diego Simeone partait lui sur un 4-4-2 et le duo Correa-Suarez prenait place en attaque. Malgré deux équipes de haut de tableau sur le terrain, le spectacle n'était pas au rendez-vous en première période. L'Atlético perdait Lemar sur blessure, quand le Barça voyait Busquets sortir pour la même raison ensuite.

En termes d'occasions, Lenglet sauvait dans un premier temps l'équipe de Ronald Koeman en réalisant une grosse intervention devant Correa (19e). Quand le Français n'intervenait pas, Ter Stegen faisait le boulot dans le but devant Llorente (34e) et Suarez (35e, 37e). Seul Messi côté catalan tentait de bousculer les choses avec un rush (41e). Après la pause, les locaux montraient un meilleur visage avec d'abord cette tête de Lenglet (47e) et ensuite cette grosse occasion de Moriba (62e). Avec des changements, les deux entraîneurs cherchaient la solution pour débloquer la situation. Araujo s'en chargeait finalement mais le but était annulé pour un hors-jeu (71e). Le Barça finissait bien mais Dembélé, devant le but, n'accrochait pas le cadre (85e). Le coup-franc de Messi passait lui à côté (90e). Score final 0-0 ce qui permettait au Barça de passer provisoirement deuxième.

