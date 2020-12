Lionel Messi dévoile ses deux entraîneurs préférés

Dimanche soir, nous devrions en savoir un peu plus quant à l’avenir de Lionel Messi au Barça. Annoncé partant l’été dernier, la Pulga avait finalement fait volte-face en restant au FC Barcelone. Mais cette saison pourrait bien être sa dernière. Au cours d’une interview accordée à La Sexta qui sera donc diffusée dimanche soir, Lionel Messi devrait donner quelques indices sur son avenir. Mais ce n’est pas tout. Au cours de cette dernière, le sextuple Ballon d’Or a également tenu à évoquer toutes ses années passées au club et semble avoir été particulièrement marqué par deux entraîneurs. Et pas des moindres.

«Il a quelque chose de spécial. Il vous fait voir les choses d'une certaine manière... Comment il a préparé les matchs, comment il les a préparés défensivement, où attaquer», dit-il à propos de.. Pep Guardiola avant d’inclure Luis Enrique dans son classement de ses entraîneurs préférés. «Heureusement que Guardiola et Luis Enrique sont très suivis, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si vite m'a fait grandir dans le football et dans la sagesse tactique». Des mots qui ne devraient pas manquer de faire plaisir aux deux tacticiens espagnols.