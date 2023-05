Man City : Rodri veut se venger du Real Madrid

La suite après cette publicité

Ce mardi face au Real Madrid, Manchester City va devoir se battre avec ses vieux démons. Il y a un peu moins d’un an, les Skyblues étaient éliminés en demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid à cause d’un doublé de Rodrygo qui avait permis au Real Madrid d’accrocher les prolongations durant lesquels ils avaient arraché leur ticket pour la finale. Un épisode traumatisant que n’a pas oublié Rodri. Titularisé à 46 reprises cette saison avec Manchester City, le milieu de terrain ibérique a déclaré à The Guardian qu’il comptait bien prendre sa revanche cette année : « Nous aurons l’occasion de nous venger. Nous avons la philosophie que vous pouvez apprendre des expériences passées. Les dernières minutes de ce match retour… nous n’avons pas bien géré la situation.»

Confiant, l’ancien de l’Atlético Madrid pense que son état d’esprit est le même que celui de ses coéquipiers, conscients qu’ils ont une opportunité en or de laver leur honneur face au mastodonte madrilène : « Vous devez tuer quand vous le pouvez. Nous les respectons, ils sont les rois de cette compétition mais nous avons des armes. Nous sommes dans une belle forme et nous n’avons peur de rien. Nous sommes ici pour nous battre à nouveau et bien sûr nous avons soif de vengeance. » Quoi de mieux qu’un esprit de vendetta pour pimenter une telle affiche.

