PSG : les confidences de Cesc Fabregas sur l'arrivée de Lionel Messi

Lionel Messi (34 ans) est un joueur du Paris Saint-Germain. Si certain ont encore du mal à le réaliser, il s'agit pourtant de la réalité depuis l'été dernier et le départ de la Pulga de son club de toujours, le FC Barcelone, en raison des difficultés financières connues par les Blaugranas ces derniers mois. Si les coulisses de l'arrivée de l'attaquant argentin ont été racontées plusieurs fois ces dernières semaines, Cesc Fabregas (34 ans) a confirmé que l'ex-numéro 10 catalan ne s'attendait pas à quitter Barcelone.

« J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit de partir. J’étais très triste car je suis son ami et que je suis un supporter de Barcelone. Mais maintenant, je suis content de pouvoir jouer contre lui cette saison », a ainsi raconté l'ancien capitaine d'Arsenal aujourd'hui à l'AS Monaco, lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo. Enfin, Fabregas, qui retrouvera son ami Messi le 12 décembre prochain au Parc des Princes pour la 18ème journée de Ligue 1, a assuré que le sextuple Ballon d'Or était « heureux » à Paris avec sa nouvelle équipe et ses nouveaux partenaires.