FC Barcelone : la sortie médiatique osée de Josep Maria Bartomeu sur Lionel Messi

Quand il a repris la tête du FC Barcelone, Joan Laporta revenait avec pas mal d’ambitions. Mais très rapidement, le nouveau patron des Blaugranas a découvert une situation financière très préoccupante. En clair, son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, a dépensé sans compter et la chute de revenus liée à la crise du coronavirus a mis le club dans une situation très compliquée. Dernièrement, le directeur général du Barça, Ferran Reverter, a même donné une conférence de presse pour expliquer à quel point le Barça allait mal.

Face à ces accusations, Josep Maria Bartomeu est sorti du silence dans un long entretien accordé à Sport. Et pour l’intéressé, tout est de la faute de la pandémie. « La gestion a-t-elle été désastreuse ? Je sais que c'est une expression que l'on brandit, mais elle a été très sérieuse et responsable, rigoureuse, avec un projet et un plan stratégique qui a été établi avant tout en 2015. (…) Cette gestion sérieuse et rigoureuse a été coupée par l'apparition de la pandémie, qui a réduit drastiquement les revenus. »

Laporta pointé du doigt

Des propos qui ont sûrement fait bondir plusieurs amoureux du Barça. Mais Bartomeu ne s’est pas arrêté là. Interrogé sur le départ de l’idole du peuple catalan, Lionel Messi, Bartomeu estime que l’unique responsable de la fin de cette histoire d’amour de plus de 20 ans est Laporta. « Koeman a perdu Messi. Moi, en tant que président, je n’ai pas voulu que Messi s’en aille et j’ai fait tout mon possible, tous les efforts pour que Messi ne quitte pas le club. Je pensais que c’était bon pour le Barça et Messi lui-même. Cet été, ils l’ont laissé partir et selon moi c’est une mauvaise décision. Jouer sans Lionel Messi signifie qu’il faut changer beaucoup de choses. »

Une déclaration osée quand on se rappelle jusqu’où Messi était allé dans sa relation conflictuelle avec Bartomeu. En effet, tout le monde se rappelle du fameux burofax envoyé par La Pulga à sa direction durant l’été 2020. Furieux de la gestion de Bartomeu, l’Argentin avait officiellement demandé à ce que sa clause de départ (libre de tout contrat) soit activée. Et si le Barça a pu retenir son numéro 10, c’est uniquement parce que le clan Messi n’avait pas respecté la deadline pour faire jouer cette clause.