OM : la vie sans Boubacar Kamara

L'Olympique de Marseille piétine en ce moment. Dimanche dernier, les Phocéens ont connu leur première défaite et donc leur premier coup d'arrêt depuis le début de la saison en Ligue 1 contre Lens (2-3). Ils avaient l'occasion de se rattraper, ce jeudi, contre le Galatasaray à l'Orange Vélodrome, pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa.

Sans succès (0-0). Le point commun entre ces deux rencontres ? L'absence du minot de la Soude, Boubacar Kamara. Promu capitaine contre l'AS Monaco, son sens du placement, sa capacité à récupérer les ballons et répéter les efforts tout comme son utilisation du cuir ont clairement manqué à l'OM, au moins pour la rencontre face à l'écurie turque.

Dans la bataille contre Lille ?

Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'OM peine quand il n'est pas là. Sur les 19 derniers matches joués sans son joueur formé au club, l'OM n'en a remporté qu'un seul pour 10 nuls et 9 défaites. Les hommes mentent, les femmes mentent, pas les chiffres. Son apport, considérable manque clairement et c'est même lui qui semble apporter un certain équilibre à la formation de Jorge Sampaoli.

Dans le groupe ce jeudi, il était probablement trop juste après sa légère blessure contre Angers voici maintenant une semaine. Dimanche prochain, contre le LOSC, Boubacar Kamara et son numéro 4 devraient être de la partie. On verra alors à quel point il est capable de métamorphoser une équipe qui, décidément, sans lui, manque de repères.