Carlo Ancelotti répond cash à l’altercation Vinicius Jr - Jude Bellingham

Carlo Ancelotti ne prend pas de pincette lorsqu’il évoque les désaccords entre ces joueurs. Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Celta de Vigo (2-1), grâce à des buts de Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Une deuxième but de la part du Brésilien qui n’a pas ravi tout le monde à Madrid, en particulier Jude Bellingham, qui espérait pouvoir toucher le cuir sur la situation.

«Je n’ai pas vu cette action dont tu me parles. Mais si c’est arrivé, cela signifie qu’il (Jude Bellingham) a des couilles, du caractère et que ça me va. Honnêtement, je n’ai pas remarqué sur le moment, je verrais. Mais même s’il a réagi, calme… Après le match, ils parlaient, riaient. Ils n’ont pas de problèmes», a lâché l’Italien en conférence de presse. De quoi rassurer les supporters madrilènes sur la relation entre les deux superstars.