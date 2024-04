Real Madrid-Barça, Vidéo : Lucas Vázquez fait gronder le Santiago-Bernabeu !

Même s’ils ont bien moins attrayants qu’il y a dix ans, les Clásicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours attendus, surtout pour le public espagnol. Les Madrilènes et les Catalans croisent ainsi le fer ce dimanche soir sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, lors de la 32ème journée de la Liga. Un match qui a été marqué par plusieurs situations, dont deux buts et un scandale d’arbitrage qui a déjà suscité une réaction du président de la Liga, Javier Tebas.

La suite après cette publicité

Alors que Fermin Lopez avait remis les Barcelonais en tête, le Real Madrid est parvenu, comme en première période, à réagir immédiatement. Sur une belle action construite, Federico Valverde a bien attiré les Catalans pour ouvrir l’espace à Vinicius devant lui qui a ensuite centré fort devant le but. Lucas Vazquez, lancé à toute vitesse et oublié au second poteau, a surgi pour ouvrir son plat du pied et ainsi tromper Ter Stegen.